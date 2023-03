Priester missbrauchte Buben – «Ich wünsche ihm die Hölle» Ein Chorherr vom Grossen Sankt Bernhard missbrauchte einen 12-Jährigen. Kürzlich fällte die Kirche ein Urteil. Das Opfer, ein heute 50-jähriger Familienvater, ist damit nicht zufrieden. Cyrill Pinto

Francois am Genfersee bei Pully, dort, wo der Übergriff vor 40 Jahren geschah: «Der Missbrauch hat mich zu einem anderen Menschen gemacht.» Foto: Jean-Guy Python

Francois E.* wirkt gefasst, als er von seinem Missbrauch erzählt. Doch in seinem Innern, das merkt man, tun sich Abgründe auf. Heute spricht er offen über das, was ihm ein katholischer Priester angetan hat. Trotzdem will er anonym bleiben. «Ich möchte nicht, dass Leute aus meinem Umfeld aus der Zeitung erfahren, was passierte.»