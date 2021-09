Pornodarsteller im Schauspielhaus – «Ich würde lieber immer wollen, als immer können müssen» Der deutsche Pornostar Conny Dachs hat schon für Lars von Trier gearbeitet. Jetzt macht er auf der Bühne im Schiffbau das, was er besser kann als andere Männer. Isabel Hemmel

Conny Dachs sitzt im Foyer des Schiffbaus und ist in bester Laune. Foto: Ela Çelik

Er weiss bis heute nicht, ob er abgepasst wurde oder ob es Zufall war. Conny Dachs sitzt im Foyer des Zürcher Schiffbaus und versucht, sich zu erinnern: Es war 1995, er arbeitete als Animateur im Club Robinson auf Fuerteventura, als den damals 31-Jährigen in der Sauna eine Frau ansprach.

Ob er nicht mal Lust habe, einen Film zu drehen? «Klar, Hollywood, bin ich dabei», sagte der Deutsche damals. Nein, um Hollywood gehe es nicht ganz, eher um Erwachsenenunterhaltung. «Also Porno, oder was?», habe er gefragt.

Dachs, der eigentlich Michael Konrad heisst, trägt eine Brille mit dunklem Rahmen und eine Frisur, die an einen Igel erinnert. Auf seinem T-Shirt steht «Lust pur». In Zürich ist er, weil er am Schauspielhaus aktuell zusammen mit Schauspielerinnen und Schauspielern aus dem Ensemble «Kurze Interviews mit fiesen Männern – 22 Arten der Einsamkeit» probt.