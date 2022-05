Interview mit Marco Rima – «Ich wurde vom Publikumsliebling zum Vollpfosten der Nation» Nach über zwei Jahren steht der Komiker wieder auf der Bühne. Er erzählt, wie er über Nacht zum bekanntesten Corona-Massnahmen-Kritiker des Landes wurde, wie er mit Morddrohungen umgeht und welche Witze selbst für ihn zu heikel sind. Rico Bandle

«Ich würde alles wieder genau gleich machen»: Komiker und Schauspieler Marco Rima. Foto: Basil Stücheli

Man sah der ganzen Familie die Erleichterung an. Am Ende der Vorstellung kamen Ehefrau Christina und die zwei Kinder auf die Bühne und umarmten den Vater, die Emotionen gingen hoch. Nach zwei Jahren Corona-Pause gelang Marco Rima mit seinem neuen Programm eine erfolgreiche Vorpremiere in Zug. Der bekannteste Massnahmenkritiker des Landes ist auf der Bühne wieder das, was er vor Corona war: einfach ein Komiker, der die Menschen zum Lachen bringen will. Doch die Krise ist für ihn noch nicht überwunden.