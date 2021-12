Noah Okafor im Interview - «Ich weiss jetzt, dass es nebst Talent auch harte Arbeit und Bescheidenheit braucht»

Noah Okafor im Interview – «Ich wusste schon immer, dass ich Talent habe, aber…» Noah Okafor spricht über seine Leistungen im Schweizer Nationalteam, die Erkenntnis, dass Begabung allein nicht reicht, und die wichtige Partie mit Salzburg in der Champions League. Tilman Pauls

Noah Okafor bejubelt seinen Treffer zum 1:0 gegen Bulgarien, der den Grundstein für das 4:0, den ersten Platz in der Gruppe und das WM-Ticket für die Schweiz legte. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Am letzten Spieltag ist in der Gruppe G der Champions League noch immer alles möglich. Nur drei Punkte trennen Lille, Salzburg, Sevilla und Wolfsburg. Jedes der vier Teams kann ausscheiden oder in der Königsklasse überwintern. Und mittendrin befindet sich RB Salzburg mit Stürmer Noah Okafor.

In den letzten Spielen fehlte der 21-Jährige mit muskulären Problemen am Oberschenkel. Nun hoffen sie in Salzburg aber alle darauf, dass der Schweizer am Mittwoch gegen Sevilla wieder auf dem Rasen stehen kann und das macht, was er in dieser Saison regelmässig gemacht hat: starke Leistungen zeigen.