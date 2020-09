Tödlicher Zwischenfall in Altstadt – Identität nach Fenstersturz im Niederdorf geklärt Am Freitagmorgen ist im Zürcher Kreis 1 ein Mann aus dem dritten Stock eines Bordells gefallen. Nun hat die Stadtpolizei neue Erkenntnisse veröffentlicht.

Löste Polizeieinsatz aus: Ein 28-jähriger Mann stürzte am Freitag, 25. September 2020, aus dem Fenster. Foto: BRK News

Am Freitagmorgen rückte die Polizei an die Häringstrasse 17 im Zürcher Niederdorf aus. Ein Mann war aus einem Gebäude gestürzt, trotz Reanimationsmassnahmen verstarb er noch vor Ort.

Am Montag teilt die Stadtpolizei Zürich nun mit, dass es sich um einen 28-jährigen Serben handelte. Die Abklärungen der zuständigen Staatsanwaltschaft und der Stadtpolizei seien noch nicht abgeschlossen. Am Freitag hiess es noch, man «ermittle in alle Richtungen». Jetzt schreibt die Stadtpolizei aber: Derzeit bestünden keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.

Im Haus an der Häringstrasse befindet sich ein Bordell. Augenzeugen berichteten am Freitag, der junge Mann sei aus einem Fenster aus dem dritten Stock gestürzt. Bereits im Jahr 2017 fiel ein Mann an der gleichen Stelle aus dem Fenster und verstarb. Das damals eingeleitete Verfahren wurde eingestellt, weil eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden konnte.

sip