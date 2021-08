Liste der Reichsten – Ihm gehört Birkenstock – nun überholt er Bezos und Musk Bernard Arnault, Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH, lässt die Raketenbuben von Amazon und Tesla stehen. Doch auch er ist Extravaganzen nicht abgeneigt. Philipp Felber-Eisele

Bernard Arnault ist grösster Aktionär des Luxusgüterkonzerns LVMH – und derzeit reichster Mann der Welt. Foto: Keystone

Falls Sie in der letzten Zeit gedacht haben, die Latschen von Birkenstock – früher für Hippies, mittlerweile für Hipster – würden Ihnen gut stehen, und dann gleich ein Paar bestellt haben, dann haben Sie mitgeholfen, dass Amazon-Gründer Jeff Bezos derzeit nicht mehr der reichste Mann der Welt ist.

Bezos, Elon Musk und Richard Branson haben in der letzten Zeit vor allem aus einem Grund Schlagzeilen gemacht. Sie lieferten sich einen absurden Wettstreit mit Flügen ins All. Während die drei mit sich selber und ihren Bubenträumen beschäftigt waren, überholte sie Bernard Arnault an der Spitze der «Forbes»-Liste der reichsten Menschen.

Der 72-jährige Franzose ist Grossaktionär des Luxusgüterkonzerns LVMH. Zum Unternehmen gehören über 70 Marken. Eine davon ist eben Birkenstock. Hinter der Abkürzung LVMH stehen aber drei weitere, deutlich luxuriösere Brands des Konzerns: die Kleidermarke Louis Vuitton, der Champagnerhersteller Moët und Cognac-Fabrikant Hennessy. Mit Tag Heuer ist zum Beispiel auch eine Schweizer Uhrenfirma Teil des arnaultschen Imperiums.

Arnault wurde 1949 in Roubaix in Frankreich geboren. Der Ingenieur ist bereits seit 1985 Mehrheitseigner des Modeunternehmens Christian Dior. Nach und nach baute er sein Imperium aus. Wobei grössere Übernahmen, wie erst vor kurzem mit dem Schmuckhersteller Tiffany, derzeit vom französischen Konzern ausgeschlossen werden.

Aktienwert entscheidend

Die Berechnung von «Forbes», wer denn nun der reichste Mensch der Welt ist, hat mit dem Aktienwert der jeweiligen Beteiligungen zu tun. Arnault und seine Familie halten rund 47 Prozent an LVMH. Und der Wert dieses Anteils ist in den vergangenen Tagen gestiegen. Ganz anders derjenige von Bezos’ Amazon. Die Firma musste vor kurzem einen Einbruch an der Börse hinnehmen.

Der Erfolg von LVMH überrascht in einer Zeit, in der man landläufig eher Techkonzerne vorne sehen würde. Denn diese profitierten direkt von der Corona-Krise. Das ist ersichtlich, wenn man die aktuellen Top Ten der reichsten Personen anschaut.

Dort sind mit den Google-Vertretern Larry Page und Sergey Brin, Oracle-Gründer Larry Ellison, Facebooks Mark Zuckerberg, Bill Gates und Jeff Bezos gleich die Mehrheit der Reichsten in diesem Wirtschaftssektor zu Hause. Wobei diese selbstredend schon vor der Corona-Krise dort vorne waren.

LVMH konnte Ende Juli einen Rekordumsatz vermelden. So stieg er nicht nur gegenüber 2020, sondern auch gegenüber 2019 – also gegenüber den Vor-Corona-Zeiten. 28,7 Milliarden Euro hat der Konzern umgesetzt. Der Nettogewinn lag bei 5,3 Milliarden Euro – das Zehnfache im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020.

Munteres Hin und Her

Bereits im Mai hatte Bernard Arnault auf der «Forbes»-Liste Bezos und Musk überholt. Danach hat Bezos’ Vermögen wieder zugelegt. Und auch Musk war erst vor kurzem an der Spitze der Reichsten-Liste. Der Vorsprung von Arnault auf Bezos ist ziemlich klein. Am Dienstagmorgen betrug der Unterschied teilweise nur gerade 3 Milliarden Dollar.

Das klingt zwar nach viel, aber bei einem Vermögen von knapp unter 200 Milliarden Dollar ist der Vorsprung schnell weg. Schon kleinere Bewegungen an den Aktienmärkten können Bezos oder Arnault den Vorteil geben.

Ob Arnault ebenso davon träumt, dereinst, wie Bezos mit Cowboyhut und grossem Brimborium, ins All zu fliegen, ist nicht überliefert. Was aber auch klar ist: Arnault ist Extravaganzen keineswegs abgeneigt. Seine 2015 fertig gebaute Jacht Symphony ist 100 Meter lang. Unter anderem ein Sechs-Meter-Pool mit Gegenstromanlage und Glasboden und ein Hubschrauberlandeplatz zeugen nicht gerade von Bescheidenheit.

Jeff Bezos mit Cowboyhut: So tauchte er im Umfeld seines Raketenstarts in der Öffentlichkeit auf. Foto: Keystone

Fehler gefunden?Jetzt melden.