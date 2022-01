Der Promi-Kenner – Ihm vertrauen die grössten Stars ihre Geschichten an André Häfliger aus Rüschlikon gehört zu den einflussreichsten Promi-Reportern des Landes. Er ist auf Du und Du mit Roger Federer, Sepp Blatter oder Donald Trump. Pascal Münger

Anlässlich der Eröffnung des Schoggimuseums in Kilchberg traf André Häfliger Roger Federer und Bundesrat Ueli Maurer. Foto: André Springer

Der 65-jährige André Häfliger lebt seit 22 Jahren in Rüschlikon. Nicht nur der tollen Aussicht wegen (von seinem Balkon aus hat er einen wunderbaren Blick auf den Zürichsee), sondern auch aufgrund der Nähe zu Zürich und den Events, die dort stattfinden. Denn Häfliger war als Chefreporter im Verlagshaus Ringier («Blick» und «SonntagsBlick») sowie in der NLZ-Gruppe («Neue Luzerner Zeitung») jahrzehntelang an jedem Anlass dabei, an denen Promis anzutreffen waren. Im letzten Herbst hat er sich im Streit von seiner damaligen Arbeitgeberin, der «Schweizer Illustrierten», getrennt und arbeitet nun auf Mandatsbasis für die «Weltwoche» und «Klein Report». Zudem hat er in der «Automobil-Revue» die Rubrik «Cars and Stars» erhalten und schreibt über Prominente und ihre Autos. Häfliger gilt immer noch als einer der wichtigsten People-Journalisten des Landes.