Personalmangel in der Floristik – Ihr Blumenladen lief – doch sie mussten ihn schliessen

Personalmangel in der Floristik – Ihr Blumenladen läuft – doch sie mussten ihn schliessen Der Blumenhandel sucht dringend nach Fachkräften. Die Aargauer Geschwister Frei machten sogar eine erfolgreiche Filiale dicht, weil Verkäufer fehlten. Aber jetzt haben sie einen Plan. Simone Luchetta

Sie wollen wieder eigene Lernende ausbilden: Die Geschwister Gisela Frei und Jörg D. Frei in ihrem Geschäft am Hauptbahnhof Aarau. Foto: Urs Jaudas

Der Duft nach Rosen ist unüberriechbar. Die zahlreichen Bouquets und bunten Sträusse – an die hundert verschiedene Blumensorten – rufen Frühlingsgefühle wach, sobald man den Blumenladen Frei am Bahnhof Aarau betritt, selbst wenn es draussen neblig und eisig kalt ist. Hinter den Kulissen des Blumenhauses sieht es indes nicht ganz so rosig aus: Eben musste das Familienunternehmen eine von drei Filialen schliessen – wegen Fachkräftemangels.