Teuerung in Argentinien – Ihr Geld verliert täglich an Wert: Eine Frau über das Leben mit Mega-Inflation Regina Feilenbogen kann nur lächeln ob der steigenden Inflationsraten in Europa. In Buenos Aires steigen die Preise konstant – seit Jahrzehnten. Wie sich die Architektin durchschlägt. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Bürgerinnen und Bürger in Buenos Aires erhalten gratis Gemüse von kleinen Farmern bei einem Protest vor dem Präsidentenpalast gegen die prekäre Situation Anfang Juni 2022. Foto: Victor R. Caivano

Als hätte Regina Feilenbogen nicht schon genug Probleme, ist da jetzt auch noch dieses Auto: Ein weisser Kleinwagen, der ihre Einfahrt blockiert, dabei hat sie doch extra ein Schild an das Tor gehängt: «Parken verboten!» Sie schaut raus auf die Strasse, vom Fahrer keine Spur. «So ein Idiot», sagt sie. «Dieses Land ist ein Desaster.»

67 Jahre alt ist Regina Feilenbogen, ihr Gesicht ist hager, die Lesebrille hängt mittlerweile fast immer um ihren Hals. Sie ist Architektin, ihr Leben lang hat sie gearbeitet und anderswo wäre sie wahrscheinlich schon längst in Rente. Aber so einfach sind die Dinge hier nicht. Wenn sie also von einem «Desaster» spricht, sind Falschparker nur ein winzig kleiner Teil des Problems.

Denn das Land, das Feilenbogen meint, ist Argentinien. Vor gar nicht allzu langer Zeit gehörte es zu den reichsten Ländern der Welt. Damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, machten argentinische Rinderbarone und Grossgrundbesitzer ein Vermögen mit dem Export von Weizen und Fleisch. Man liess Prachtboulevards bauen, und das Londoner Luxuskaufhaus Harrods eröffnete die erste Auslandsfiliale in Buenos Aires.

Statt der Wirtschaft wächst die Wut

Doch damit ist es längst vorbei. Harrods Buenos Aires hat schon lange dicht gemacht, und auf der pompösen Avenida 9 de Julio gibt es jetzt fast jede Woche Massendemonstrationen. Statt der Wirtschaft wächst in Argentinien heute vor allem die Wut: Immer neue Krisen, immer neue Pleiten und dazu die ständig steigenden Preise.

Erzählt man Regina Feilenbogen von den sieben bis acht Prozent Inflation in Europa und den USA lächelt sie müde. «So viel haben wir hier manchmal in einem Monat.»

Es ist ein kalter Morgen Mitte Juni, Südhalbkugelherbst, Regina Feilenbogen dreht den kleinen Heizlüfter ein bisschen höher, der auf einem Stuhl in ihrer Küche steht. Früher, sagt sie, als ihr Sohn noch bei ihr wohnte, hätten sie im ganzen Haus die Zentralheizung angemacht. «Im T-Shirt sind wir hier rumgesprungen», sagt Feilenbogen. Doch ihr Sohn ist längst ausgezogen, überall in der Küche hängen Bilder von ihm. Für sie allein aber lohnt es sich nicht, die Heizung anzumachen: «Du hast ja keine Ahnung, was das mittlerweile kostet.» Allein im vergangenen Jahr betrug die Inflation in Argentinien mehr als 50 Prozent, dieses Jahr könnte sie sogar noch weiter steigen, 60, 70 Prozent. Milch, Brot, Gemüse, Tee, Nudeln, Fleisch, Benzin, Gas, Strom. Alles wird in Argentinien ständig teurer, und das nicht erst seit ein paar Monaten, sondern seit Jahren, ach was: Jahrzehnten.

Im einst so reichen Argentinien leben heute rund 40 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze. Am vergangenen Dienstag demonstrierten Familien für mehr Hilfe gegen die Inflation. Foto: Rodrigo Abd (AP, Keystone)

Sie sitzt an ihrem Küchentisch, der Heizlüfter brummt. «Kennst du Tato Bores?», fragt sie. Bores war ein argentinischer Komiker, in den Sechziger- und Siebzigerjahren wurde er berühmt, weil er sich schon damals über die Wirtschaftskrise und die Inflation im Land lustig machte. Feilenbogen erinnert sich, wie ihr Vater damals über seine Witze lachte. Bores ist längst tot, aber die Inflation ist geblieben.

Natürlich, Preise verändern sich, mal fallen sie, mal steigen sie. Eine niedrige Inflation ist von Ökonomen sogar gewünscht. Wenn der Wert von Geld langsam fällt, legen Konsumenten es nicht in den Sparstrumpf, sondern geben es lieber aus, vorausgesetzt natürlich, auch die Löhne steigen.

Das tun sie in Argentinien durchaus auch, alle paar Monate erhöht die Regierung den Mindestlohn, doch die Inflation ist ihr immer einen Schritt voraus. Es ist wie bei einem Wettrennen, bei dem der eine Läufer, kaum hat er den anderen eingeholt, sofort wieder zurückfällt. Es braucht dann wieder viel Kraft, um aufzuholen.

«Wir sind hier eigentlich schon ganz froh, wenn die Inflation mal einstellig ist.» Regina Feilenbogen, Architektin

Bleibt man in diesem Bild, dann wäre die Inflation in Europa und den USA gerade von einem leichten Schlendern in zügiges Gehen übergegangen. In Argentinien aber, so erscheint es, ist sie die letzten Jahre nur gerannt – nur um jetzt noch mal zum Sprint anzusetzen.

«Wir sind hier eigentlich schon ganz froh, wenn die Inflation mal einstellig ist», sagt Regina Feilenbogen. In den vergangenen Jahrzehnten kam das tatsächlich ein paar Mal vor, meist aber nicht wegen kluger Wirtschaftspolitik, sondern wegen Tricksereien: Einmal wurde der Peso künstlich an den Dollar gekoppelt, ein andermal wurden die Statistiken verfälscht. Am Ende schlug die Inflation dann oft nur noch härter zu, 100 Prozent, 1000, einmal sogar mehr als 3000.

Mitarbeiterinnen einer Suppenküche bereiten das Mittagessen für die Arbeiter und Bewohner des Quartiers Puerta de Hierro in Buenos Aires vor. Foto: Rodrigo Abd (AP, Keystone)

Das hat natürlich Folgen. Regina Feilenbogen wohnt in Núñez, einem Viertel im Norden der Stadt Buenos Aires, ruhige Strassen, zweistöckige Häuser, solide Mittelschicht. Immer öfter, sagt sie, würden jetzt Bettler an der Türe klingeln. Und wenn sie mit ihrem Abfall zum grossen Container auf der anderen Strassenseite geht, warten da schon die Müllsammler, die nach etwas Verwertbarem suchen, Kleider, Kartons, Metall, Essen.

Im einst so reichen Argentinien leben heute rund 40 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze, Millionen sind auf Suppenküchen angewiesen. Letzte Woche, sagt Feilenbogen, habe jemand ihre Nachbarin überfallen. «Die Menschen sind verzweifelt.»

Spar-Strategien und Zahlen in Raten

Und die Inflation hat noch weitere Konsequenzen, keine lebensbedrohlichen zwar, aber sehr lästige. Die höchste Banknote ist in Argentinien der 1000-Peso-Schein. Umgerechnet sind das weniger als acht Euro. Viele Geschäfte werden in Argentinien aber trotzdem weiter in Cash abgewickelt, erst recht auf dem Bau. «Manche Auftraggeber drücken mir zur Bezahlung eine Kiste mit Scheinen in die Hand», sagt Feilenbogen. «Und ich muss dann schauen, wie ich die nach Hause bekomme.»

Am Kiosk bekommt sie jetzt manchmal Bonbons als Rückgeld, ihr Wert ist stabiler als der von Wechselgeld.

Wenn sie heute zu einem Kiosk geht, bekommt sie manchmal Bonbons als Rückgeld: Das ist einfacher für die Besitzer, als sich um fast wertloses Wechselgeld zu kümmern. Die Restaurants in ihrem Viertel haben nur noch selten eine gedruckte Speisekarte, weil sich das nicht lohnt, wenn man die Preise ständig aktualisieren muss. Und die Inflation ist irgendwie auch mit schuld daran, dass ihre Einfahrt immer öfter zugeparkt wird: Weil das Geld auf der Bank jeden Monat weniger wert wird, geben viele Argentinier ihre Ersparnisse lieber aus, für Computer, Handys oder eben Autos. Die aber muss man ja auch irgendwo hinstellen.

Kurzer Blick aus dem Fenster: Der weisse Kleinwagen steht immer noch da. «Unverschämtheit», sagt Feilenbogen, setzt sich wieder, giesst Kaffee ein. Ein paar Tassen trinkt sie jeden Tag, früher, sagt sie, habe sie den einfach immer im Supermarkt gekauft. Irgendwann ging das nicht mehr: viel zu teuer. Durch Zufall stiess sie auf einen Grosshändler. Der verkaufte den Kaffee ungemahlen, aber günstiger. Doch selbst beim Grosshändler stiegen die Preise. Sie ging in Sachen Kaffee also noch einen Schritt weiter.

Auf den Strassen suchen Müllsammler nach etwas Verwertbarem: Kleider, Kartons, Metall oder Essen wie hier die Abfälle von einem Restaurant. Foto: Rodrigo Abd (AP, Keystone)

Sie macht jetzt die Tür einer Küchenanrichte auf: Tassen, Teller, Gläser, ein Stapel goldener Päckchen. «Kaffeebohnen, direkt von der Rösterei», sagt Feilenbogen. Das ist wichtig: «Je weniger Zwischenstationen es gibt, desto billiger wird es.» Auch ihr Gemüse kauft sie jetzt direkt beim Grosshändler, die Reiskekse, den Käse, das Putzmittel. Wer kann, fährt zum Gross-, statt zum Supermarkt, Familien und Freunde machen Sammelbestellungen, der Direktvertrieb im Netz boomt.

Es gibt noch andere Spar-Strategien. Sie holt ihren Geldbeutel raus: Ausweis, Kreditkarte, EC-Karte, Mitgliedsausweise für die Einkaufsklubs, die jeder grössere Supermarkt in Argentinien heute hat. Dienstag gibt es zwanzig Prozent Preisnachlass bei dem einen, Freitag zehn Prozent bei dem anderen und mittwochs bekommen Rentner fünfzehn Prozent Rabatt. Regina Feilenbogen weiss das alles auswendig, alle tauschen ständig Einkaufstipps aus. Wenn sie eine Nachbarin auf der Strasse mit vollen Tüten sieht, fragt sie, wo es gerade Angebote gibt.

Die Zeitungen in Argentinien sind voll mit mehrseitiger Werbung von Supermärkten. «Kauf eins, nimm zwei», «Super-Spar-Angebot». Je höher die Preise, desto greller werden die Anzeigen. Es ist das Versprechen, dass es irgendwo doch noch ein Schlupfloch gibt, mit dem man der Inflation ein Schnippchen schlagen kann.

Die Frage nach der Schuld

Regina Feilenbogen geht nach oben, in den ersten Stock ihres Hauses. Dort hat sie ein Sport-Heimstudio aufgebaut, Yogamatte, Stepper, ein Laufband, erst vor ein paar Monaten hat sie es gekauft, jetzt muss sie es über eineinhalb Jahre abstottern, mit fixen Raten, was am Ende ein gutes Geschäft sei, dank der Inflation.

Fast jede grössere Anschaffung kauft Regina Feilenbogen mittlerweile so. Man müsse da natürlich höllisch aufpassen, dass man den Überblick nicht verliert, aber die Mühe ist es wert, auch die Einkaufstouren zu den verschiedenen Geschäften, Grosshändlern und Supermärkten. Ihr gehe es nicht nur um die Preise, sagt sie, es gehe ihr da schon auch ums Prinzip. «Ich will mich nicht mehr ständig betrügen lassen.»

Bleibt die Frage, wer denn eigentlich schuld ist an der ewigen Inflation in Argentinien. Für die allermeisten Ökonomen ist das Grundübel relativ klar: Argentinien gibt mehr aus, als es einnimmt. So entsteht ein Haushaltsdefizit, das dann wahlweise mit Schulden oder Scheinen aus der Notenpresse gestopft wird.

Weil alle Schlachten gegen die steigenden Preise bisher verloren wurden, braucht man nun ein neues Feindbild.

Dazu kommen aber längst auch andere Faktoren. Spekulanten profitieren, wegen Devisenkontrollen hat sich ein paralleler Dollarmarkt gebildet. Dólar blue nennen ihn die Argentinier, theoretisch ist er illegal, trotzdem wird sein Kurs jeden Tag in den Hauptnachrichten gemeldet. Momentan ist er doppelt so hoch wie der offizielle. Das kurbelt die Teuerungsspirale weiter an.

Viele Argentinier glauben, dass es da auch noch andere Faktoren gibt. So wie in Europa die Wut steigt auf die Mineralölkonzerne, weil viele glauben, sie würden Gewinn schlagen aus der Situation, wächst in Argentinien die Wut auf Einzelhandelsketten und Nahrungsmittelkonzerne. «Was die machen, ist einfach nur noch Betrug», sagt Regina Feilenbogen.

Als der Besitzer einer der grössten Supermarktketten des Landes vor ein paar Wochen bei einem Wirtschaftstreffen gefragt wurde, was er gegen die Inflation tue, sagte er, und das sollte ein Scherz sein: «Wir erhöhen jeden Tag die Preise.» Ein Shitstorm brach los, in den sich sogar die Vizepräsidentin einschaltete, nicht ganz uneigennützig, schliesslich hat ihre Regierung vor ein paar Monaten einen «Krieg gegen die Inflation» ausgerufen. Weil aber alle Schlachten gegen die steigenden Preise bisher verloren wurden, braucht man nun eben ein neues Feindbild. Da kommen die Supermarktbesitzer gerade recht. Ihr sei es am Ende egal, wer Schuld habe, sagt Regina Feilenbogen. Die eigentliche Frage sei doch vielmehr, wie schlimm es noch werden kann. Sie baut jetzt selber Gemüse an Oben auf der Terrasse hat sie jetzt einen kleinen Gemüsegarten angelegt: Salat, Basilikum, Brokkoli, Kohl. In alten Farbeimern hat sie Tomaten gepflanzt. Selbstversorgung. Und das Gärtnern mache ihr auch noch Spass. «Probier mal die Tomaten», sagt sie, «so gute bekommst du bei keinem Gemüsehändler.» Andererseits: Wer kann schon ausschliessen, dass aus dem Hobby nicht auch irgendwann eine Notwendigkeit wird? Regina Feilenbogen erinnert sich noch an die grosse Krise vor zwanzig Jahren. Damals, im Dezember 2001, kollabierte die Wirtschaft Argentiniens, die Banken verrammelten ihre Tore, es gab kein Geld mehr und die Leute schlugen sich mit Tauschmärkten durch. Damals gab es Massenproteste, die Menschen in Buenos Aires trommelten mit Kochlöffeln auf ihre leeren Kochtöpfe, so lange, bis der Präsident mit einem Hubschrauber aus dem Regierungspalast floh. So weit ist es diesmal noch nicht. «Wir Argentinier haben uns heute viel zu sehr an die Krisen und die Inflation gewöhnt», sagt sie. Alle beschweren sich, aber keiner tut etwas. Darum werde sie jetzt auch da rausgehen und einen Polizisten suchen, der einen Strafzettel ausstellt für das Auto vor ihrer Einfahrt, sagt Feilenbogen und rennt raus. Nach ein paar Minuten kommt sie zurück: Der Wagen gehört einem Nachbarn, der versprochen hat, ihn gleich wegzufahren. Sie setzt sich wieder an den Küchentisch, trinkt noch einen Schluck Kaffee. Drei grosse Pakete mit Bohnen hat sie noch im Schrank, ein kleiner Schatz: In den vergangenen Wochen ist der Preis für Kaffee in Argentinien schon wieder gestiegen. Mehr als 600 Peso kostet jetzt das halbe Kilo laut Statistikbehörde. Vor einem Jahr war es noch weniger als die Hälfte.

