Tragödie in Kenias Laufszene - Ihr gewaltsamer Tod löst Hilfeschreie aus

Tragödie um Agnes Tirop – Ihr gewaltsamer Tod löst Hilfeschreie aus Agnes Tirop war eine der besten Langstreckenläuferinnen. Nun ist die Kenianerin tot. Mit 25 ermordet, wohl vom Ehemann. Sie wehrte sich gegen häusliche Gewalt – und verlor. Monica Schneider

Ihre olympische Premiere: Agnes Tirop (rechts) führt im Vorlauf über 5000 m das Feld mit der späteren Olympiasiegerin Sifan Hassan an. Foto: Cameron Spencer (Getty Images)

«Wie viele Agnes’ gibt es da draussen noch? Und wie lange will die Gesellschaft schweigen und dieser Art von Tragödie zuschauen?» Das fragt Joan Chelimo in einem Instagram-Post. Die 30-Jährige wurde jüngst Siebte am London Marathon, sie war eine Kollegin von Agnes Tirop, zusammen gehörten sie zur kenianischen Läuferspitze.

Seit Mittwoch trauert die Lauf- und Leichtathletikszene um Agnes Tirop – weltweit. Sie wurde in ihrem Heim in Iten im Hochland Kenias erstochen aufgefunden. Am Donnerstag stellte die Polizei den Hauptverdächtigen, Ehemann Emmanuel Rotich, auf der Flucht in Mombasa. Er wurde festgenommen und wird seither verhört. Sebastian Coe, der Weltverbandspräsident, sagte, die Leichtathletik habe einen hoffnungsvollen Star auf «tragischste Weise» verloren, IOK-Präsident Thomas Bach twitterte, er sei «schockiert», Tirops Auftritte an den Spielen in Tokio hätten so viele inspiriert. Und Kenias Präsident Uhuru Kenyatta, derzeit auf Staatsbesuch in den USA, forderte ein schnelles Verfahren.