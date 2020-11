Erster Second Gentleman – Ihr grösster Fan heisst Doug Kamala Harris ist die erste Frau im Amt des Vizepräsidiums der USA – was heisst, dass das Land erstmals einen «Second Gentleman» bekommt. Wer ist Douglas Emhoff? Bettina Weber

Douglas Emhoff und seine Frau Kamala Harris: Lernten sich per Blind Date kennen und sind seither ein Power-Couple. Foto: Getty Images

Der älteste Präsident, den die USA je hatten, bringt den modernsten Vize mit, den die USA je hatten: weiblich, nicht-weiss, mit indisch-jamaikanischen Wurzeln. Was wiederum heisst: Zum ersten Mal überhaupt bekommt das Land eine männliche Second Lady. Also einen «Second Gentleman».

Douglas Emhoff heisst er, der Gatte der neuen Vizepräsidentin, 56 Jahre alt, exakt sieben Tage älter als seine Frau, New Yorker, erfolgreicher Anwalt, geschieden, Vater einer Tochter und eines Sohnes, und seit 2015 mit Kamala Harris verheiratet.

Kennen gelernt haben sich die beiden 2013 an einem Blind Date; da war sie noch Generalstaatsanwältin von Kalifornien und er Anwalt in Los Angeles. Er war hin und weg und schrieb ihr am nächsten Tag geradeheraus, er sei zu alt für Spiele – er möge sie wirklich und würde gerne herausfinden, ob das nicht hinhauen würde mit ihnen beiden.