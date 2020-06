Kopf des Tages – Ihr Lebensanliegen steht auf dem Spiel Die Hongkonger Anwältin Margaret Ng unterstützt verhaftete Hongkonger Demonstranten. Und wurde dafür selber verhaftet. Beat Metzler

Ein Leben für den Rechtsstaat: Die scharfzüngige und scharfsichtige Hongkonger Anwältin Margaret Ng. Foto: David Wong (Getty)

In Hongkong ballen sich die heiklen Jubiläen. Am Donnerstag gedachten Tausende des blutigen Endes der Demokratieproteste vor 31 Jahren auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Sie taten es illegal. Die Hongkonger Regierung hatte das traditionelle Gedenken mit Verweis auf Corona verboten.