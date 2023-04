Zürcher Cutterin in den USA – Ihr nächtlicher Coup überzeugte Grusel-Regisseur M. Night Shyamalan Noemi Preiswerk arbeitete ein Jahr am Filmset von «Knock at the Cabin». Ständig musste sie damit rechnen, den Job zu verlieren. Jetzt wünscht sich die Zürcherin Ruhe – für Mann und Tochter. Zoé Richardet

Noemi Preiswerk an ihrem Schnittplatz in Zürich. Foto: Urs Jaudas

Noemi Preiswerk steht in einem abgedunkelten Raum mit grossen Bildschirmen nahe dem Bullingerplatz in Zürich, vor ihr auf dem Schreibtisch leuchtet eine Computertastatur in vielen Farben. «Ich bin zum ersten Mal seit einem Jahr wieder hier in meinem Büro in Zürich», sagt sie. Ein Jahr lang war die Zürcherin in den USA, meist in einem Schneideraum, der ans Filmset von M. Night Shyamalan grenzte.