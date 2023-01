Konzert von Tie Drei – Ihr poppiger Jazz macht nachdenklich – und entführt in eine magische Welt In den Songs von Tie Drei geht es auch um die Zerstörung der Natur durch den Menschen. Am Donnerstag spielen die drei Frauen im Zürcher Kulturmarkt. Hanna Fröhlich

Die drei von Tie Drei: Johanna Pärli, Hannah Adriana Müller und Sonja Ott (v.l.n.r.). Foto: PD

Eine Insel in Japan, die vom Menschen komplett ausgebeutet wird, bis die Natur sie sich zurückholt. Ein Pilz, das grösste Lebewesen in Kanada, der ganze Landabschnitte zerstört, da seine Wurzeln alle Nährstoffe aus der Erde ziehen. Es sind solche Geschichten, die das Jazztrio Tie Drei auf seinem neuen Album erzählt, das im Frühling erscheint. Am Donnerstag treten die drei im Zürcher Kulturmarkt auf.