«Die Nerven» spielen in Zürich – Ihr Post-Punk bringt Europa im Jahr 2022 auf den Punkt Verzweifelte Influencer, explodierende Köpfe, kaputter Elfenbeinturm: Die deutsche Band um Sänger Max Rieger stellt im Bogen F ihr neues Album vor. Es ist düster – und sehr politisch. Tim Wirth

Max Rieger, Kevin Kuhn und Julian Knoth sind «Die Nerven». Foto: PD

Sie glauben an die Macht der Repetition. «Es muss weitergehen», singt Max Rieger auf dem neuen Album – gleich siebenmal hintereinander –, bis es wirklich alle glauben. Und dieser leichte Anflug von Optimismus ist nötig.



Denn was die vom Feuilleton hochgelobte Post-Punk-Band aus Esslingen am Neckar zuvor skizziert, ist so düster wie das schwarze Album-Cover mit dem Schäferhund: Da verelendet ein Instagram-Held zu Streicher-Epos und schweren Gitarren. «Ein Influencer starrt an seine Decke. Nichts mehr zu erreichen, nichts mehr zu entdecken», singt Rieger. «Es ist das Ende der Welt, wie wir sie kenn'n.»