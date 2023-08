Segelfliegen in Winterthur – Ihr Stück Himmel wird immer kleiner Bei gutem Wetter steigen vom Flugplatz Hegmatten die Segelflieger auf und suchen den perfekten Aufwind. Doch der Flughafen Zürich macht ihnen den Luftraum streitig. Jonas Keller

Eine Winde zieht den Segelflieger am Seil in die Höhe. Foto: Seraina Boner

«Bereit?», fragt Fluglehrer Mike Molinari vom Hintersitz des Segelfliegers. Ich straffe meinen Gurt, während jemand die Plexiglasscheibe des Cockpits über uns schliesst. «Bereit», lüge ich. Das Seil der Winde strafft sich, ein Ruck geht durch das Flugzeug. Innert weniger Sekunden hat es auf 100 km/h beschleunigt. In steilem Winkel steigen wir in die Höhe. Nach einigen Sekunden kippt die leuchtend orange Nase des Fliegers nach vorne. Ein metallisches «Klonk» ertönt, das Windenseil löst sich, und wir gleiten frei durch die Luft. Der Wind pfeift ums Cockpit. Ansonsten ist es still.