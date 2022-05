Autorin Seraina Kobler im Porträt – Ihr Zürich-Krimi hat das Zeug zum Bestseller Im neuen Buch lässt Seepolizistin Rosa Zambrano an der Goldküste ihre Eizellen einfrieren – und dann stirbt jemand. Seraina Kobler erzählt beim Treffen, wie ihr Krimi entstanden ist und wo sie auf Abgründe stösst. Stefan Busz

«Ich darf erfinden»: Seraina Kobler im Schwarzen Garten. Foto: Boris Müller

Treffpunkt Rindermarkt. «Ich bin an der Klingel angeschrieben. Einfach durch den Hausgang gehen und hinten wieder raus in den Hinterhof», hat Seraina Kobler gesagt. Dann stehen wir in einem kleinen Paradies, es ist der Schwarze Garten inmitten der Zürcher Altstadt. Eine Esche breitet hier auf der Höhe der Dächer ihre mächtigen Arme aus.