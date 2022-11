Chinesen protestieren in Zürich – Ihre Angst vor dem Staat ist so gross wie ihre Wut Rund 100 Ausland­chinesinnen wehren sich gegen Chinas «Zero Covid»-Politik. Sie tun es vermummt, denn sie fürchten staatliche Überwachung – auch in der Schweiz. Thomas Knellwolf Beat Metzler

Demonstration auf der Zürcher Rathausbrücke: Das weisse Papier symbolisiert die Zensur in China. Foto: Sabina Bobst

Es ist eine ungewöhnliche Kundgebung, für die sich am frühen Dienstagabend rund 100 Menschen mitten in Zürich versammelt haben. Weder Parolen gibt es noch Fahnen noch laute Reden. Dafür brennen Kerzen am Boden, Trauerlieder werden gesungen und weisse Blätter in die Höhe gehalten.