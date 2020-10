Start-up Gründerin im Porträt – Ihre Kopfhörer können unsere Emotionen lesen Séverine Chardonnens forscht an Ohrstöpseln mit Gehirnwellenmessung. Jetzt ist bei ihrem Start-up ein prominenter Investor an Bord. Sara Belgeri

Séverine Chardonnens hat das ETH Spin-off Idun Technologies mitbegründet. Foto: Samuel Schalch

Sie vereint Weitblick und Mut. Doch Séverine Chardonnens hatte nie geplant, spezielle Kopfhörer zu entwickeln. Wie es dazu kam, dass sie solche erfinden wollte, die unsere Gehirnströme anzapfen, weiss sie nicht mehr genau.

Aber die 28-Jährige erinnert sich gut an eine Studentenparty im Jahr 2015: Es ist ein lauer Sommerabend, und sie trifft auf den gleichaltrigen Simon Bachmann, der wie sie an der ETH in Zürich Gesundheitswissenschaften und Technologie studiert. Die beiden kommen ins Gespräch – zwei Jahre später gründen sie das Start-up Idun Technologies. Seither versuchen sie, herauszufinden, wie man die Strömungen des menschlichen Gehirns in Daten verwandelt.