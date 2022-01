Autorin Chimamanda Ngozi Adichie – «Die Literatur der Social-Media-Generation wird schrecklich sein» Die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie warnt vor den platten Romanen, die die woke Generation künftig schreiben wird. Pascal Blum

Fürchtet sich vor der Literatur der Socia-Media-Generation: AutorChimamanda Ngozi Adichie an einer Modeschau in Paris. Foto: AFP

Wie haben die Menschen früher eigentlich die Wäsche gefaltet ohne die zahllosen Podcast-Plaudereien, die man sich heute dazu anhören kann? Derzeit beispielsweise die einstündige Unterhaltung zwischen der Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie («Americanah») und dem ehemaligen Obama-Mitarbeiter Jon Favreau von Mitte Januar. Die Autorin wusste nicht so recht, was sie zur politischen Spaltung in den USA noch sagen könnte, bis der Gastgeber des Podcasts «Offline» auf die Idee kam, Adichie doch noch eine Frage zur Literatur zu stellen.