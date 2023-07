Junge Erfinder aus Thalwil – Sie wollen für Ordnung unter den Legosteinen sorgen Weil ihnen die Suche nach Legosteinen zu mühsam war, haben zwei Maturanden eine Maschine erfunden. Diese sortiert nun die kleinen Teile für sie – und soll es auch für andere tun. Dorothea Uckelmann

Die Maschine von Paul Fragman (links) und Yannick Solomir ordnet Legoteile nach Farbe, Grösse und Form. Foto: Sabine Rock

Es gibt sie in allen erdenklichen Formen, Farben und Grössen, und sie fehlen in kaum einem Kinderzimmer: Legosteine. Viel gebaut mit den bunten Steinen haben auch Paul Fragman und Yannick Solomir. Bis irgendwann das Interesse an den bunten Steinen nachgelassen hat und sie ihre Sets gerne verkaufen wollten. Sie konsultierten Websites, die unter Legosammlern bekannt sind, und verglichen den Marktwert der einzelnen Teile, Figuren und Sets.