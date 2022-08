Reist Nancy Pelosi nach Taiwan? – Ihre Reiseroute könnte eine Krise auslösen Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses ist eine langjährige Kritikerin Chinas. Jetzt reist sie durch Asien. Ein Abstecher nach Taiwan würde China als Provokation empfinden.

Christian Zaschke

Die US-Demokratin Nancy Pelosi hat in ihrer langen Karriere selten ein Blatt vor den Mund genommen, erst recht nicht, wenn es um China ging. Foto: Michael Reynolds (Keystone/EPA)

Tut sie es? Tut sie es nicht? Seit Nancy Pelosi am Sonntag zu einer mehrtägigen Asienreise aufgebrochen ist, steht in Washington wie in Peking die Frage im Raum, ob die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses auch Taiwan einen Besuch abstatten wird. Im Weissen Haus wäre man davon wenig begeistert, weil die Beziehungen zu China ohnehin angespannt sind. China beansprucht das unabhängig regierte Taiwan als Teil seines Staatsgebiets. Die USA erkennen das im Grunde an, vertreten aber zugleich die Linie, dass sie den Status quo im Fall einer chinesischen Invasion schützen würden, ohne jedoch zu sagen, was das genau bedeutet.

Es ist eine fragile Balance, und nach dem Willen des Weissen Hauses soll sich daran möglichst nichts ändern. Sollte jedoch Pelosi, nach Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris die Nummer drei im Staat, in Taiwan haltmachen, würde China das als Provokation empfinden. Einen vergleichbaren Besuch aus den USA gab es zuletzt 1997, als Newt Gingrich anreiste, damals ebenfalls Sprecher des Repräsentantenhauses.

Biden hat, wiewohl Präsident, kaum Einfluss auf Pelosis Pläne. Als er kürzlich gefragt wurde, was er von einem Taiwan-Besuch halte, sagte er: «Das Militär hält das derzeit nicht für eine gute Idee.» Wenn aber Pelosi es für eine gute Idee hält, wird er mit den Folgen umgehen müssen. Aus dem chinesischen Aussenministerium verlautete, allein die USA seien für die «ernsten Konsequenzen» verantwortlich, die ein Besuch nach sich zöge.

Nancy Pelosi und Halimah Yacob, Präsidentin von Singapur. Auf ihrer Asien-Reise könnte die 82-jährige Pelosi auch einen Abstecher nach Taiwan machen. Foto: AFP

Seit dem Massaker an prodemokratischen Demonstranten auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989 hat sich Pelosi in Bezug auf China deutlich positioniert. 1991 zeigte sie auf eben jenem Platz ein Banner, das an die Getöteten erinnerte. Sie setzte sich gegen den Ausbau der Handelsbeziehungen zu China ein. Sie forderte die Freilassung von politischen Gefangenen.

Im Jahr 2008 traf sie den Dalai Lama und kritisierte die Unterdrückung der Tibeter. Im gleichen Jahr appellierte sie erfolgreich an den damaligen Präsidenten George W. Bush, nicht persönlich bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Peking aufzutreten. Nachdem sie 2019 den Demokratie-Aktivisten Joshua Wong aus Hongkong in Washington empfangen hatte, wurde sie von der chinesischen Regierung offen kritisiert. Sie revanchierte sich, indem sie vor den Olympischen Winterspielen Anfang dieses Jahres sagte: «Ich sage unseren Athleten: Sie sind zum Wettkampf dort. Riskieren Sie es nicht, den Zorn der chinesischen Regierung auf sich zu ziehen, denn die ist unbarmherzig.»

Im offiziellen Besuchsprogramm ist kein Stopp in Taiwan vorgesehen

Die 82 Jahre alte Pelosi sitzt seit 1987 im Kongress und hat in ihrer langen Karriere selten ein Blatt vor den Mund genommen. In Sachen China war sie immer besonders deutlich. Als sie jüngst nach ihren Reiseplänen gefragt wurde, antwortete sie, etwas überraschend, zunächst ausweichend. Dann sagte sie allerdings: «Es ist wichtig für uns, dass wir Unterstützung für Taiwan zeigen.» Was in Washington umgehend zu der Frage führte, ob das die zumindest inoffizielle Ankündigung eines Besuchs war.

In dem am Sonntag veröffentlichten Besuchsprogramm ist die Rede von Stopps in Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan. Dort wolle Pelosi sich gemeinsam mit einer kleinen Delegation von Mitgliedern des Kongresses auf, wie es hiess, «allseitige Sicherheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und demokratische Staatsführung» konzentrieren. Das heisst allerdings nicht, dass nicht noch – mehr oder weniger – spontan ein kurzer Aufenthalt in Taiwan eingeschoben werden könnte.

Die Sorge im Weissen Haus ist, dass Pelosi fürchten könnte, dass man es ihr als Schwäche auslegt, wenn sie nach all den Spekulationen nun doch nicht nach Taiwan reist. Die Hoffnung im Weissen Haus ist, dass Pelosi sich als loyal erweist und davon absieht, dem Präsidenten eine weitere Baustelle zu bescheren.



