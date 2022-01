Altersarmut – Ihre Rente reicht nicht zum Leben

Altersarmut in Winterthur – Ihre Rente reicht nicht zum Leben Verzicht, Einsamkeit und Reue: Eine Rentnerin und zwei Rentner aus Winterthur erzählen, was die Armut mit ihnen macht. Nina Thöny

Margarethe Peters (Name geändert), Rudolf Becker (Name geändert) und Hans Künzli sind auf Unterstützung angewiesen. Fotos: Marc Dahinden und Madeleine Schoder

Keine Generation ist in der Schweiz so reich wie diejenige der Rentnerinnen und Rentner. Das verdeutlicht eine neue Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz. Demnach besitzen über 90-jährige Alleinstehende im Durchschnitt fast 600’000 Franken Vermögen. Bei den 55- bis 60-Jährigen sind es im Vergleich dazu rund 200’000 Franken. Auch bei den in einer Beziehung lebenden Personen steigt das Vermögen im Laufe der Pension weiter an.

Doch die Studie zeigt auch: Nicht allen älteren Menschen geht es so gut, 20 Prozent von ihnen haben fast keine finanziellen Reserven. Laut Pro Senectute Schweiz ist jede achte Person im Rentenalter arm.