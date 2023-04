Warum reden wir nicht über ihren grandiosen Aufstieg? Elisabeth Kopp bei der Vereidigung als Bundesrätin am 2. Oktober 1984. Foto: Keystone

Ich erinnere mich gut an eine Fernsehsendung, einen «Club», an dem ich mit Elisabeth Kopp (FDP) teilnahm. Thema war der eben erfolgte Rücktritt von Moritz Leuenberger (SP) aus dem Bundesrat, und während fast alle sehr kritisch über ihn sprachen, kam geradezu vernichtend daher, was Kopp über ihn sagte. Sie liess keinen guten Faden an ihm, sie malte das Bild eines finsteren, unfähigen Magistraten.