Besuch am Open Air Gampel – «Iischi Party» war nüchterner als auch schon Wiedererweckungs-Euphorie, Bands im Sparmodus und eine gewisse Walliser Bockbeinigkeit: In Gampel ist das erste grosse Schweizer Open Air nach Pandemieausbruch gefeiert worden. Ane Hebeisen

Musik und Nächstenliebe: In Gampel gabs nach zwei Jahren Enthaltsamkeit wieder Open-Air-typische Gefühlswallung. Foto: Luis Hartl / Open Air Gampel

«Iischi Tankstell», «Iischi Energie», «Iischi Arena» und natürlich «Iischi Party»: Wer derzeit durchs Wallis fährt und die vor Possessivpronomen strotzenden Plakatwände am Strassenrand studiert, der kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass man es ennet des Lötschbergs gerade besonders darauf anlegt, sich von der «Ausserschweiz» abzugrenzen. Und so ist es wohl auch dieser wesenstypischen Widerspenstigkeit geschuldet, dass in ebendiesem Wallis das erste grosse Schweizer Open Air seit Pandemiebeginn durchgeführt wird. «Iischi Party» eben – «Unsere Party» – auch bekannt unter dem Namen Gampel Open Air.