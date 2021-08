Laden ohne Produkte – Ikea eröffnet Pop-up-Store am HB Zürich Am Hauptbahnhof will die Möbelkette die urbane Bevölkerung ohne Auto ansprechen. Produkte gibt es keine, im Zentrum steht die Beratung.

In Spreitenbach berät ein Verkäufer an der Möbelwand: Am HB Zürich soll das mit digitalen Hilfsmitteln geschehen. Archivfoto: Tamedia

Der schwedische Möbelriese Ikea bezieht Verkaufsräume am HB Zürich – zumindest vorläufig im Rahmen eines Pop-up-Stores. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, soll der Laden ab September 2021 und bis Februar 2022 bestehen.

«In Zürich besitzen 50 Prozent der Bevölkerung kein Auto – und das völlig freiwillig», wird Ikea-Schweiz-Chefin Jessica Anderen zitiert. «Also versuchen wir sie vor Ort zu beraten.» Nicht der Verkauf einzelner Stücke wie Sofa oder Bett stehe im Vordergrund, sondern die Beratung beim Zusammenstellen ganzer Einrichtungslösungen. Die Beratung finde mit digitalen Hilfsmitteln statt – Produkte soll es vor Ort keine geben.

Ikea hat Onlineumsätze verdreifacht

Damit reagiert Ikea auf die jüngsten Entwicklungen in der Branche aufgrund der Corona-Pandemie und der Verlagerung des Geschäfts ins Internet. Nachdem die Branchenumsätze 2020 in die Höhe geschellt sind, weil sich die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten in ihr Zuhause zurückzogen und Möbel und Heimutensilien kauften, dürften sie dieses Jahr einbrechen. Gemäss dem Marktforschungsinstitut GFK werden Einrichtungsgegenstände 23 Prozent weniger nachgefragt als im Vorjahr, Beleuchtungen 25 Prozent weniger.

Im Onlinesegment sind die Möbelhändler dagegen weniger betroffen, teilweise können sie sogar zulegen. Laut Ikea-Chefin Anderen haben sich die Umsätze des eigenen Onlinegeschäfts in den vergangenen 18 Monaten verdreifacht. Inzwischen ist Ikea der dreizehntgrösste Internethändler der Schweiz. Mit dem Pop-up-Store in Zürich will Ikea nun einen Schritt auf die Kundschaft zu machen.

«Neue Erfahrungen sammeln»: Ikea-Schweiz-Chefin Jessica Anderen. Foto: Samuel Schalch

Es ist nicht das erste Mal, dass es Ikea in die Zürcher Innenstadt zieht. Bereits 2017 betrieb die weltweit agierende Kette einen temporären Laden an der Bahnhofstrasse. Die damalige Ikea-Chefin Simona Scarpaleggia kündete 2018 permanente Ikea-Läden in den Städten an. Ihre Nachfolgerin Jessica Anderen äussert sich nun zurückhaltender. «Mit dem Pop-up in Zürich wollen wir neue Erfahrungen sammeln. Wir haben viele Pläne für die Zukunft, aber wollen diese erst einmal testen.»

jig

Fehler gefunden?Jetzt melden.