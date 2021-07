Sound-Bilderrahmen im Test - Ikea und Sonos lassen den Lautsprecher verschwinden

Montage: Der Lautsprecher lässt sich sowohl an die Wand hängen wie stellen. Hängt er an der Wand, fällt das Kabel je nach Raumgestaltung vielleicht unangenehm auf. Aber schlau: Wenn man zwei Lautsprecher nutzt, kann man den zweiten per Stromkabel an den ersten Lautsprecher anschliessen. So braucht man nur ein Kabel, das zur Steckdose führt. Mit 5 Kilo ist der Lautsprecher aber kein Leichtgewicht. Es lohnt sich, den Symfonisk gut zu befestigen.