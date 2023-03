«Familie» im Kurtheater Baden – Im Abschiedsbrief stand nur: «Wir habens vermasselt, sorry» Der Schweizer Regisseur Milo Rau zeigt in diesem Gastspiel die Tragödie einer Familie. Und eine echte Familie steht auf der Bühne. Stefan Busz

Einblick in das ganz gewöhnliche Leben einer Familie – am Schluss werden alle tot sein. Foto: NT Gent / Michiel Devijver

Verbrechen lassen ihn nicht los. Milo Rau, geboren 1977 in Bern, seit 2018 Intendant des Niederländischen Theaters Gent, bringt ins Spiel, was eigentlich unsagbar ist. Sein Stück «Familie», das am Samstag im Kurtheater Baden gastiert, erzählt von einer Tragödie. 2007 erhängte sich in Coulogne, einem Vorort von Calais, eine ganze Familie: die Eltern und ihre zwei Kinder. Gründe für diese Tat waren nicht auszumachen. Im Abschiedsbrief stand nur: «Wir habens vermasselt, sorry.»