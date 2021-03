Die Kabarettistin, Autorin und Moderatorin liest am liebsten vor der Kirche St. Peter. Und sie findet, dass Zürich für jede Laune den passenden Kreis im Angebot hat.

Was hat Sie nach Zürich verschlagen?

In Olten ein Leben als freischaffende Künstlerin zu führen, ist einigermassen exotisch. Ich erhoffte mir von Zürich Laptop-Cafés, freakige Mode und feministische Inspiration. Ich wollte an einem Ort wohnen, an dem ich keine Ausnahme darstelle, wenn ich erst um 10 Uhr aufstehe.