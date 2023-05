Gespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan – Im blutigen Konflikt um Berg-Karabach ist eine Friedenslösung in Sicht Armenien und Aserbaidschan streiten sich seit Jahrzehnten über Berg-Karabach. Jetzt gibt es Bewegung in dem Konflikt, sogar über ein mögliches Friedensabkommen wird gesprochen. Dabei spielen auch Russland, die Türkei und Europa wichtige Rollen. Frank Nienhuysen

Kremlchef Wladimir Putin (Mitte) empfing vergangene Woche den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew (links) und den armenischen Premierminister Nikol Paschinjan (rechts) zu Friedensgesprächen in Moskau. Foto: Keystone

In der Ukraine ist kein Frieden in Sicht, aber für eine andere Kriegsregion gibt es Hoffnung. Nach Jahrzehnten des blutigen Konflikts um Berg-Karabach scheint sich die Lage zwischen Armenien und Aserbaidschan so weit zu entspannen, dass sogar ein Friedensvertrag möglich scheint. So oft wie derzeit ist davon wohl noch nie die Rede gewesen.