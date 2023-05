Köchin Hattab eröffnet Weinbar – Im Cor trinkt frau Wein Die bekannteste Köchin der Stadt serviert neu Tapas aus ihrer katalonischen Heimat – aber vegan. Dazu gibt es unbekannte, aber zugängliche Weine. Emil Bischofberger

Damit lässt sich ein geselliger Abend bestreiten: Tapas und Wein aus dem Cor. Foto: Sabina Bobst

Als nach 20 Uhr das Cor so richtig brummt, gehören wir als Männerduo zur klaren Minderheit. Zizi Hattab und Bernd Vogel zucken mit den Schultern, als sie darauf angesprochen werden: Das ist business as usual für die beiden. An die weibliche Mehrheit haben sich Hattab und ihr Team längst gewöhnt, sie ist auch in ihren anderen beiden Restaurants, dem Kle und dem Dar, die Regel und nicht die Ausnahme. «Wir haben hier oftmals einen Frauenanteil von über 80 Prozent», sagt Vogel.