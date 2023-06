Asylwesen in Horgen – Aus einem Einfamilienhaus wird eine Asylunterkunft Horgen hat zu wenige gemeindeeigene Unterbringungen für Asylsuchende. Viele Wohnungen müssen deshalb angemietet werden. Alec Nedic

Das dreistöckige Einfamilienhaus an der Seestrasse (rechter Gebäudeteil) wird für Asylsuchende umgenutzt. Foto: Patrick Gutenberg

Die Gemeinde Horgen braucht mehr Wohnraum, um Asylsuchende aufzunehmen. Diesen Schluss zog der Gemeinderat an seiner letzten Verhandlung. Seit diesem Monat liegt die Aufnahmequote von geflüchteten Personen bei 1,3 Prozent statt wie zuvor bei 0,9 Prozent. Das führt zu akutem Handlungsbedarf. Durch die Erhöhung der Quote muss die Gemeinde fortan für 307 Asylsuchende eine Unterbringung gewährleisten. Derzeit leben 235 Geflüchtete in Horgen.