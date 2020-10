Einsatz im Zürcher Kreis 4 – Im Erlenhof sind zwei Personen aus dem Fenster gestürzt Am Mittwochmorgen ist es an der Lagerstrasse zu einem Unfall gekommen. Zwei Menschen mussten ins Spital gebracht werden. UPDATE FOLGT

Grosseinsatz an der Lagerstarsse 119. Fotos: 20 Minuten

Am Mittwochmorgen sind im Erlenhof an der Lagerstrasse zwei Personen aus dem Fenster gestürzt. Sie befinden sich in Spitalpflege, sagt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage des «Tages-Anzeigers». Im ehemaligen Pflegezentrum Erlenhof, das zu Beginn der Pandemie vom Kanton zum Notspital umfunktioniert wurde, sind seit Freitag 36 abgewiesene Asylbewerber untergebracht, nachdem es in der Notunterkunft Urdorf zu mehreren Corona-Infektionen kam (lesen Sie hier mehr).

Um wen es sich bei den Verunfallten handelt, ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Bereits am Montagnachmittag ist es an der Lagerstrasse 119 zu einem Einsatz gekommen, wie die Stadtpolizei gestern Dienstag bereits bestätigte.

aho