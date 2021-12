Aufgefallen FCZ-St. Gallen – Im FCZ-Boot sitzt ein Trophäenjäger, ein Trippeltrappler und ein Babyjubler Beim 3:1 gegen St. Gallen erlebt ein junger Spieler seine Torpremiere, derweil sich der Älteste mit dem gegnerischen Trainer Zeidler anlegt. Christian Zürcher

Das erste Tor muss gefeiert werden. Lindrit Kamberi auf dem Weg zur Südkurve. Claudio Thoma (Freshfocus)

Lindrit Kamberi – Der Trophäenjäger

Im Stile eines Weidmanns nach erfolgreicher Grosswildjagd hält der Innenverteidiger vor den Journalisten-Mikrophonen die Beute unter dem Arm: den Ball. Der 22-Jährige hat gerade sein erstes Super-League-Tor geschossen. Und im Stile eines Trophäenjägers weiss er auch schon ein gutes Örtchen für den erlegten Ball: «Der wird neben meinem Bett einen schönen Platz bekommen.»

Kamberi schiesst mit seinem Kopfballtreffer das 3:1 und ermöglicht dem FCZ ein geruhsames Spielende. Für seine Leistung bekommt er am Ende ein Lob von ganz oben. «Tadellos», sagt Trainer André Breitenreiter. Kamberi muss ran, weil Fidan Aliti gesperrt fehlt. Kamberi reagiert darauf ganz cool. «Es braucht uns alle in diesem Boot.» Egal, wer beim FCZ reinkomme, dieser Jemand sei immer bereit. Das zeichne die Mannschaft aus. Oder in aller Kürze zusammengefasst: «Wir haben eine richtig brutale Mentalität.»