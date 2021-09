Neue Bestattungsform in Zürich – Im Gemeinschaftsgrab mit Hund und Katze Die Stadt Zürich bietet als erste Schweizer Stadt die Möglichkeit, sich mit den Haustieren beerdigen zu lassen. Die Tierart spielt keine Rolle. Selbst Kaimane kämen infrage. Tina Fassbind

Ein Mensch, drei Haustiere: Im Friedhof Nordheim in Zürich gibt es ein neues Gemeinschaftsgrab-Angebot. Foto: Andrea Zahler

Es ist ein Schweizer Novum, das sich hinter dem etwas umständlichen Namen «Themen-Mietgrab Mensch-Tier» versteckt: Auf einem Grabfeld im Friedhof Nordheim im Zürcher Kreis 6 können sich Verstorbene erstmals offiziell mit ihren toten Haustieren in einem Gemeinschaftsgrab beisetzen lassen.

Es war zwar in Zürich noch nie verboten, Tierurnen in Gräbern oder Urnennischen von Verstorbenen beizusetzen. Bisher war es aber nicht erlaubt, die Tiernamen auf der Grabinschrift zu vermerken. Und noch etwas ist neu an diesem Angebot: Stirbt das Tier, kann es schon vor dem Frauchen oder Herrchen auf dem neuen Grabfeld bestattet werden – und zwar bis zu drei Tiere pro Grab.