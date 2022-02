Kuriose Verhaftung in Winterthur – Mann klaut Trottinett – im Innenhof des Polizeipostens Ein 40-jähriger Schweizer schlich sich in den Innenhof eines Hauses und liess ein Trottinett mitgehen. Weit kam er damit nicht.

Mit dem entwendeten Trottinett kam der Mann nicht weit. Symbolfoto: Archiv Tamedia

Freitagmorgen, kurz nach 3 Uhr in der Früh: Ein 40-Jähriger schleicht in den umfriedeten Hof eines Hauses. Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, entwendete er ein dort abgestelltes Trottinett und fuhr damit ein paar Meter davon. Weit kam er aber nicht: er wurde umgehend von zwei diensthabenden Polizisten angehalten und vorläufig festgenommen. Was der Mann nämlich nicht wusste: Bei dem Haus handelt es sich um das Hauptquartier der Stadtpolizei Winterthur. Und der Hof ist videoüberwacht.

Im Rahmen der polizeilichen Befragung zeigte sich der Dieb geständig. Wie die Polizei weiter mitteilt, gab er – wenig überraschend - an, nicht gemerkt zu haben, dass er sich bei einer Polizeiwache befand. Der Schweizer wird wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs angezeigt.

mps

