Tierwechsel im Zoo Zürich – Im Juli verschwindet der Wolf vom Zürichberg Der Zoo Zürich möchte sich künftig vermehrt auf «bedrohte exotische Tierarten» konzentrieren. Und schickt seine Wölfe in einen anderen europäischen Zoo. Sascha Britsko

Die Besucherinnen bekommen sie selten zu Gesicht: Die Mongolischen Wölfe im Zoo Zürich. Foto: Dennis Mettler/Zoo Zürich

Es ist ein kurzer Satz, der viele Fragen aufwirft. Wie der Zoo Zürich gestern in einer Medienmitteilung verkündete, beginnt im Juli dieses Jahres der Bau eines grossen neuen Geheges für Wildkatzen – Codename «Panterra». In einem Nebensatz steht: «Die heutige Wolfsanlage wird in die Grosskatzenanlage integriert, der Zoo Zürich verzichtet in Zukunft auf die Wolfshaltung.»