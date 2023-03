Lubna Abou Kheir liest im Sogar-Theater – Im Kopf hat sie zwei Kriege Die Autorin aus Damaskus liest neue Texte. Und unterhält sich mit der Regisseurin Ivna Zic über das Leben und Schreiben in Zürich. Und warum ihr Onkel Plastiksoldaten aus Russland mitgebracht hat. Stefan Busz

Wenn sie spricht, spricht die Gegenwart: Lubna Abou Kheir. Foto: PD

«Hier kann ich schreiben, was ich will. Das ist für mich das Wichtigste. Und ich darf Fehler machen.» Lubna Abou Kheir, in Damaskus geboren und aufgewachsen, kam 2016 in die Schweiz, hier hat die Autorin, die Theaterwissenschaften studiert hat, eine eigene Sprache gefunden für das, was sie bewegt.