Film-Highlights der Woche – Im Liebesfilm «Past Lives» kollidieren zwei Kulturen «Los reyes del mundo» zeigt eine dramatische Odyssee durch Kolumbien und «Indefensible» das Versagen der Justiz. Gregor Schenker

«Past Lives»: Nora (Greta Lee) wuchs in Amerika auf, erlebte aber ihre erste Liebe in Südkorea. Foto: PD/Filmcoopi

Past Lives

Liebesfilm von Celine Song, USA/ROK 2023, 106 Min.

«Wir sind wie zwei Bäume in einem Blumentopf», sagt Nora (Greta Lee) über sich und ihren Mann Arthur (John Magaro). «Die Wurzeln müssen ihren Platz finden.» Das sei der Grund, weswegen sie sich manchmal heftig streiten.

Nora spricht darüber mit Hae Sung (Teo Yoo), einem alten Freund, ihrer ersten Liebe. Sie wuchs mit ihm zusammen in Südkorea auf, bis sie mit ihrer Familie nach Amerika auswanderte. Hae Sung blieb zurück. Zwischendurch hatten sie Kontakt übers Internet, aber es vergeht fast ein Vierteljahrhundert, bis sie sich wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen: Hae Sung besucht Nora und ihren Mann in New York. Die erste Umarmung nach all dieser Zeit ist äusserst ungelenk.

Aus dem Besuch wird zum Glück kein plattes Melodrama um ein Liebesdreieck, es geht nie ernsthaft darum, ob Nora sich für Arthur oder Hae Sung entscheidet. Stattdessen ist «Past Lives» eine Meditation darüber, wie Beziehungen und Zufälle unser Leben prägen. Quasi ein erwachsener Liebesfilm.

Es geht aber auch um die Erfahrung einer Frau, die zwischen zwei Kulturen steht. Die Dramatikerin Celine Song, die mit «Past Lives» ihr Debüt als Drehbuchautorin und Filmregisseurin vorlegt, hat ihre eigene Biografie als Stoff genommen und erzählt sehr persönlich davon, was es heisst, zwischen Kulturen und Sprachen zu navigieren.

Oder davon, was es in der Frühzeit von Skype hiess, eine Fernbeziehung zu führen – die Verbindung zwischen Nora und Hae Sung bricht ständig ab. Kein Wunder, dass aus dieser Liebe nie etwas geworden ist. (ggs)

Los reyes del mundo

Drama von Laura Mora, CO 2022, 103 Min.

Am vergangenen Zurich Film Festival gewann «Los reyes del mundo» das Goldene Auge für den besten Spielfilm. Verständlich: Regisseurin Laura Mora mischt harten Realismus mit Märchenhaftem und schafft eine mitreissend dichte Atmosphäre.

Die Story dreht sich um fünf Jugendliche, die sich auf den Strassen der kolumbianischen Grossstadt Medellín durchschlagen. Da trifft ein Brief ein: Einer der Jungs bekommt ein Stück Land zugesprochen, das einst seiner Grossmutter gehörte. Mit seinen Freunden macht er sich auf den Weg ins Hinterland, um das Grundstück einzufordern. So beginnt eine Odyssee mit fantastischen Bildern und träumerisch schönen Momenten.

Da stossen die fünf einmal auf einen maroden Puff im Nirgendwo; die Sexworkerinnen nehmen sie herzlich bei sich auf. Am Ende der Nacht tanzen sie, schon halb schlafend, mit den alten Frauen, während jemand auf einem völlig verstimmten Klavier spielt. Ein Moment seltener Zärtlichkeit. (ggs)

Indefensible

True-Crime-Serie von Jena Friedman, USA 2021, 12 Folgen

Mord zahlt sich aus: Dokuserien, Podcasts und Filme über reale Verbrechen sind äusserst beliebt. Das ist auch für die US-Komikerin Jena Friedman ein Thema – in ihren Stand-up-Shows macht sie sich zum Beispiel darüber lustig, wie das True-Crime-Genre den Tod von Frauen kommerzialisiert.

Jetzt hat Friedman ihre eigene True-Crime-Serie gedreht, allerdings mit einem Twist: Der Fokus von «Indefensible» liegt auf dem Versagen der Justiz. Eine Folge dreht sich beispielsweise um einen Mörder, der trotz eindeutiger Beweislage freikam – der Anwalt argumentierte, sein Klient habe das männliche Opfer aus Panik umgebracht, weil ihm dieses sexuelle Avancen gemacht habe. Homophobie als Rechtfertigung fürs Töten.

Die Serie ist gut darin, an solchen Einzelfällen grössere Zusammenhänge zu erklären, auch wenn der Humor manchmal arg gezwungen wirkt. Da gleicht sie ihren Vorbildern, satirischen Newsshows wie «The Daily Show» und «Last Week Tonight». (ggs)

Tár

Drama von Todd Field, USA 2023, 159 Min.

Das Filmpodium widmet Cate Blanchett eine Reihe, die in «Tár» als streitbare Dirigentin brilliert. Diese ist es gewohnt, sich durchzusetzen – bis sie mit Vorwürfen konfrontiert wird, die sie nicht so einfach fortwischen kann. Im Anschluss an die Vorführung gibts ein Werkstattgespräch mit der österreichischen Editorin Monika Willi, die bei «Tár» den Schnitt gemacht hat. (ggs)

Great Expectations

Kostümserie von Steven Knight, GB/USA 2023, 6 Folgen

Der Waisenjunge Pip (Fionn Whitehead) will nach London und hoch hinaus, die reiche Witwe Havisham (Olivia Colman) bringt ihm die nötigen Manieren bei. Der Roman «Great Expectations» gilt als eines der wichtigsten Werke von Charles Dickens, wurde zigmal für die Leinwand adaptiert und von der BBC etwa alle zehn Jahre neu als Serie verfilmt.

Diese Version ist diverser als je zuvor, das London der 1860er ist ein Schmelztiegel aller Kolonien. Die Zeit wird in einer wahren Kostüm- und Kulissenschlacht reanimiert, wohl so verroht, wie Dickens es gemeint hat. Allerdings mit drastischeren Worten und Taten. Steven Knight hat das so geschrieben – und der hat sich immerhin «Peaky Blinders» ausgedacht. Obacht: Um eine Schullektüre zu ersetzen, ist diese Verfilmung vom Original zu weit weg.

Die grandiose Olivia Colman als Miss Havisham hält das Panoptikum der Gescheiterten und Ruchlosen zusammen, man fiebert ihren Auftritten entgegen. Vielleicht, weil der Rest doch eher kleine Erwartungen erfüllt. Aber es dauert ja höchstens zehn Jahre, bis die BBC die nächste Fassung in Auftrag gibt. (SZ)

Alien

Science-Fiction-Horror von Ridley Scott, GB/USA 1979, 117 Min.

Auf der Website The Ones We Love kann man über seine Lieblingsfilme abstimmen. Die Beiträge mit den meisten Stimmen kommen dann ins Kino. Jetzt ist «Alien» dran – ein Horrorklassiker, in dem sich die Crew eines Raumschiffs einem tödlichen Ausserirdischen stellt. Für Hauptdarstellerin Sigourney Weaver bedeutete der Film den Durchbruch. (ggs)

They Cloned Tyrone

Science-Fiction-Komödie von Juel Taylor, USA 2023, 119 Min.

Wie kann der Dealer Tyrone (John Boyega) gestern kugeldurchlöchert in seinem Auto gelegen haben, aber heute unversehrt aus dem Bett springen und sich an nichts erinnern? Drehbuchautor und Regisseur Juel Taylor lässt seinen Antihelden zunächst im Dunkeln. Dem Publikum aber verrät er schon im Titel, zwinker, zwinker: «They Cloned Tyrone.» Tyrone ist ein Klon, und die Frage ist nicht, wie, sondern, weshalb er wiederauferstehen musste.

Das wäre Stoff genug für eine grimmige Dystopie über Rassismus. Doch Taylor lässt sein Regiedebüt schnell in etwas völlig Unvorhersehbares kippen – mit einem Jamie Foxx, der sichtlich Spass an seinen flamboyanten Auftritten als Slick Charles hat. Charles und Foxy-Brown-Verschnitt Yo-Yo (Teyonah Parris) spüren gemeinsam mit Taylor das geheime Labor auf, in dem die Klone gezüchtet werden.

Das Konstrukt aus Neo-Blaxploitation, Science-Fiction, Mysterythriller und Actionkomödie müsste eigentlich jeden Moment in sich zusammenfallen. Aber zum Glück gelten in diesem Film andere Regeln. (SZ)

Keine Züritipps mehr verpassen? Aktivieren Sie in den Einstellungen Ihrer App die Push-Mitteilungen für Züritipp und erhalten Sie die neuesten Tipps direkt auf Ihr Smartphone. Falls Sie die App noch nicht installiert haben, können Sie das hier tun.

Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. Mehr Infos @GregorSchenker

Fehler gefunden?Jetzt melden.