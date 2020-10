Interview zu den Auswirkungen von Corona – «Im Moment ist Tourismus wie Jazz – man muss laufend improvisieren» Christian Jott Jenny, Gemeindepräsident von St. Moritz, glaubt, dass das Virus den Promi-Ort dazu zwingt, sich neu zu erfinden und das Party-Image abzustreifen. Und er befürchtet, dass der Entzug von Konzerten und Theater den Menschen noch schwer aufs Gemüt schlagen wird. Karin Kofler

«Ich muss mir auch jeden Tag einreden, dass ich meine ‹Leichtigkeit des Seins› nicht verlieren darf. Das wäre für mich das Schlimmste: Christian Jott Jenny vor seinem Büro in Zürich. Foto: Sebastian Magnani

Es regnet und ist nasskalt an diesem Donnerstagnachmittag, das Wetter passt zur aktuellen Corona-Lage. Christian Jott Jenny, der ungewohnt ernst wirkt, gibt sich dennoch Mühe, für den Fotografen mit der Routine des Künstlers zu posieren. Wir treffen den Gemeindepräsidenten von St. Moritz in seinen Büroräumlichkeiten an der Münstergasse, mitten in der Zürcher Altstadt. Jenny nennt diesen Ort die «ständige Vertretung von St. Moritz».

Herr Jenny, in den letzten Tagen wurde viel Kritik laut an der späten Reaktion des Bundesrats auf die steigenden Fallzahlen. War er zu zögerlich? Es wäre falsch, jetzt darüber zu urteilen. Wir werden es erst später wissen.