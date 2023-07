Film-Highlights der Woche – Im neuen «Mission: Impossible» turnt Tom Cruise wie Buster Keaton Dazu empfehlen wir einen Thriller um einen Blinden und eine Serie, die schildert, wie zwei Provinzjungs das Wacken Open Air gründen. Pascal Blum Gregor Schenker

Im siebten Teil von «Mission: Impossible» ist Ethan Hunt (Tom Cruise) hinter einem gefährlichen Computerprogramm her. Foto: PD/Paramount Pictures

Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One

Action von Christopher McQuarrie, USA 2023, 163 Min.

Christopher McQuarrie gehört nicht zu den Namen, die einem sofort einfallen, wenn es um amerikanische Filmemacher geht. Dabei ist er ein begnadeter Actionregisseur – und zusammen mit Tom Cruise so etwas wie der Botschafter der Spektakelkinounterhaltung; die beiden wollen uns einfach eine gute Zeit bescheren.

Im neuen «Mission: Impossible» – dem ersten von zwei Teilen, der zweite folgt 2024 – glückt das so halb: Ethan Hunt (Tom Cruise) jagt mit seinem Team einen Schlüssel, mit dem er die Kontrolle über eine KI erlangen will, die nach Belieben Systeme lahmlegt. An der digitalen Waffe sind auch andere Parteien interessiert, und allgemein wird viel gelabert über die «Entität» im Netz.

Das mag zeitgemäss klingen, aber «Mission: Impossible» bleibt ein bodenständiges Vergnügen: Wer braucht Deepfake, wenn er Gummimasken haben kann? Das Finale im Orient Express ist dann richtig toll; irgendwo zwischen Buster Keaton und Trapezkunst. (blu)

The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic

Thriller von Teemu Nikki, FIN 2021, 82 Min.

Am Anfang kommt dieser Film aus Finnland noch wie eine Liebesgeschichte daher, wenn auch mit einem ungewöhnlichen Protagonisten: Jaakko (Petri Poikolainen) leidet an multipler Sklerose, die Krankheit hat ihn erblinden lassen und an den Rollstuhl gefesselt. Jeden Tag telefoniert er mit Sirpa (Marjaana Maijala), die ebenfalls schwer krank ist.

Meistens reden die beiden über Filme. Auch wenn Jaakko sie nicht mehr sehen kann, hat er sich die Liebe zu ihnen erhalten. Besonders die Horrorfilme von John Carpenter verehrt er. Dagegen hat er sich geschworen, dass ihm «Titanic» niemals in den Player kommt, ob er nun blind ist oder nicht. «Ich liebe diesen Film», sagt Sirpa. Darauf Jaakko: «Niemand ist perfekt.»

«The Blind Man …» ist ein faszinierendes Experiment: Die Bilder beschränken sich auf Nahaufnahmen von Jaakkos Gesicht, die Umgebung besteht aus verschwommenen Schemen. So hat das Publikum ein ähnlich eingeschränktes Wahrnehmungsfeld wie der Held. Dazu spielt Hauptdarsteller Poikolainen äusserst überzeugend – immerhin ist seine Behinderung real. Auf jeden Fall können wir Jaakkos Beklemmung nachvollziehen, als er sich entscheidet, auf eigene Faust zu Sirpa zu reisen. Tausend Kilometer sind es, zwei Taxifahrten und eine Zugfahrt. Dabei muss er auf die Hilfe von Fremden vertrauen.

Da nimmt die Geschichte eine unvorhergesehene Wendung, und aus der Beklemmung wird Panik. Ein cleveres Spiel mit Erwartungen und Genrekonventionen, und ein würdiger Neuzugang in die Ränge der Thriller, die Jaakko so mag. (ggs)



Legend of Wacken

Comedyserie von Lars Jessen und Jonas Grosch, D 2023, 6 Folgen

Harte Musik auf dem Acker: Das Wacken Open Air ist eins der grössten Metal-Festivals der Welt, mehr als 80’000 Besucherinnen und Besucher reisen jeweils an. Die Miniserie schildert nun, wie es Ende der Achtziger angefangen hat. Damals ist Wacken ein unbekanntes Kuhdorf, Teenager Thomas Jensen (Sebastian Jakob Doppelbauer) langweilt sich zu Tode. Bis er Holger Hübner (Sammy Scheuritzel) trifft, der ihn mit Heavy Metal anfixt. Weil die gemeinsame Garagenband kaum gebucht wird, veranstalten sie halt ihr eigenes Open-Air-Konzert.

Die Serie dramatisiert einiges, beschönigt anderes, aber die Dialoge sind witzig und die Hauptdarsteller sympathisch, das Zeitkolorit wurde liebevoll nachgestellt, die Musik ist sowieso toll. Als unnötiger Bremsklotz erweist sich die Rahmenhandlung, die in der Gegenwart spielt, mit Charly Hübner als Namensvetter Holger Hübner und Aurel Manthei als Thomas Jensen im fortgeschrittenen Alter.

Bei einem Elektrounfall am Festival fällt der alte Holger ins Koma. Um ihn zurück ins Leben zu holen, erzählen ihm seine Freunde und Wegbegleiterinnen von früher. Interessant daran ist immerhin, dass der verstorbene Lemmy Kilmister (Andy Murray) als Todesengel auftritt. Der will Holger überreden, mit ihm zur Hölle zu fahren. (ggs)

I’m a Virgo

Comedyserie von Boots Riley, USA 2023, 7 Folgen

Cootie (Jharrel Jerome) ist neunzehn, als er das heimische Wohnzimmer erstmals verlässt. Die Eltern fürchten, er würde nicht nur, wie so viele schwarze Kids, Ärger mit der Polizei bekommen, sondern auch auf dem Jahrmarkt enden. Er ist nämlich vier Meter gross. Die Serie «I'm a Virgo» sprengt alle Genres, ist eine Mischung aus Familienkomödie, kluger politischer Analyse und einer Superheldenstory mit Indie-Charme. (SZ)

The Fly

Horror von David Cronenberg, USA 1986, 96 Min.

Draussen zeigt das Xenix Open-Air-Filme, drinnen läuft eine Reihe mit den Werken von David Cronenberg. Bevor der Kanadier anfing, Charakterdramen und Thriller zu drehen, etablierte er sich als Horrorregisseur. Einer seiner grössten Erfolge war «The Fly»: In dem Remake des Vincent-Price-Klassikers spielt Jeff Goldblum einen Wissenschaftler, der sich nach einem Laborunfall allmählich in eine riesige Fliege verwandelt. Das stellt die Beziehung zu seiner Freundin Veronica (Geena Davis) auf eine harte Probe. (ggs)

Pulp Fiction

Krimikomödie von Quentin Tarantino, USA 1994, 156 Min.

Auf Theoneswelove.ch kann man über seine Lieblingsfilme abstimmen, jene mit den meisten Stimmen kommen dann ins Kino. Dieses Mal gibts «Pulp Fiction» zu sehen, der Quentin Tarantino vor gut dreissig Jahren zum Star-Regisseur machte. Ein nonlinear erzählter Gangsterfilm, in dem sich die Wege mehrerer Figuren kreuzen – und alles beginnt mit einem geheimnisvollen Koffer, über dessen Inhalt Filmfans bis heute spekulieren. (ggs)

Pascal Blum Gregor Schenker

