Im Nirgendwo der Quarantäne Während des Lockdown vermissten die Menschen in Oslo die Natur. Die Zürcher halten sich an gute Filme. Miklós Gimes

Miklos Gimes Foto: Andrea Zahler

Die norwegische Journalistin Asne Seierstad schrieb kürzlich in der «New York Review of Books» über das Lebensgefühl in ihrer Heimatstadt Oslo; sie erzählt, wie die erste Angst vor der Krankheit umgeschlagen hat in eine Sehnsucht nach der Natur. «Natur bedeutet für uns Norweger Sicherheit. Unerschütterlich und fest. So, wie wir uns gern sehen. Steine. Granit. Berge. Baumstämme, die wir umarmen können, Äste, die uns Schutz geben.»