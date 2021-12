Literatur aus Kurdistan – Im Paradies gibts keinen Stromausfall Der irakische Autor Bachtyar Ali verbindet das Politische auf einzigartige Weise mit dem Poetischen. In seinem neuen Roman lenkt ein fliegender Kurde Flüchtlinge über alle Grenzen. Martin Ebel

Wildes Kurdistan: Hier im Nordirak spielt Bachtyar Alis Roman, hier steigt sein Held in den Himmel und überschreitet alle Grenzen. Foto: Franz Gustincich

Unter den 27 Flüchtlingen, die kürzlich im Ärmelkanal ertrunken sind, sind etliche Kurdinnen und Kurden. Und unter denen, die seit Wochen an der Grenze zwischen Weissrussland und Polen in der Kälte ausharren, stammt sogar der grösste Teil aus dem Nordirak. Dort lebt die kurdische Bevölkerung zwar in weitgehender Autonomie von Bagdad. Die ökonomischen und politischen Verhältnisse aber sind so desolat, dass sich junge Kurden um jeden Preis nach Westeuropa durchzuschlagen versuchen.

Wenn sie nur fliegen könnten wie der Held in Bachtyar Alis Roman! Der ist nicht ohne Grund ein Märchen, ein bitteres dazu, und die besondere Befähigung seines Helden hat eine schreckliche Ursache: Dieser Djamschid wurde von Schergen des Baath-Regimes so grausam gefoltert, dass er radikal abmagerte – bis ihn jeder Windhauch davonwehen konnte. Sein Körper, von den Schmerzen zermürbt, hatte sich gewissermassen verabschiedet. Das war 1979, eine der wenigen präzisen Angaben in Bachtyar Alis Roman, der ansonsten mit Zeitsprüngen – zwei Jahre später, zehn Jahre später – arbeitet und mit Details aus der Zeitgeschichte sparsam umgeht.