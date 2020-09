Stäfa verliert vor Gericht – Im Streit um Altkleider fliegen juristisch die Fetzen Die Gemeinde Stäfa wollte die Altkleidersammlung direkt an Tell-Tex vergeben. Vor Gericht verlor die Gemeinde – das Urteil hat Folgen für den ganzen Kanton. Conradin Knabenhans

Im Dauereinsatz: Die Textilsammler hatten dieses Jahr alle Hände voll zu tun. Foto: Keystone

T-Shirts, Pullover, Jeans, Schuhe, Gürtel. Was nicht mehr in Herr oder Frau Schweizers Kleiderschrank passt, wird entsorgt. 6,5 Kilogramm Altkleider werden jährlich pro Kopf entsorgt – in diesem Jahr dürfte es wegen des Corona-Lockdown sogar mehr sein.