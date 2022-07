Unfall auf der A3 – Im Tunnel geschleudert Auf der A3 in Wollerau kollidierten am Samstagmorgen zwei Fahrzeuge auf der Spur Richtung Zürich. Diese musste gesperrt werden.

Im Blatttunnel entstand ein 100 Meter langes Spurenbild. Foto: Kapo

Der Unfall im Blatttunnel auf Gemeindegebiet Wollerau ereignete sich am Samstag um 6 Uhr morgens. Ein 33-jähriger Fahrzeuglenker war in seinem Personenwagen auf der A3 Richtung Zürich unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Lenker im Autobahntunnel Blatt einem vor ihm fahrenden Kleinbus ins Heck. Durch die Kollision kam der Kleinbus ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuglenker sowie die beiden Beifahrer im Kleinbus blieben unverletzt, wie Kantonspolizei am Samstag mitteilt.

Durch die Kollision entstand im Tunnel ein über hundert Meter langes Spurenbild, das durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich vermessen und fotografisch gesichert wurde. Der Verkehr musste anfänglich einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt und anschliessend in die Röhre Richtung Chur übergeleitet werden. Neben der Kantonspolizei stand das Tiefbauamt des Kantons Zürich mit dem Nationalstrassen Unterhaltsdienst im Einsatz.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz untersucht. Die Kantonspolizei Zürich betreut das Autobahnteilstück der A3 zwischen Wollerau und dem Autobahnkreuz Reichenburg verkehrspolizeilich im Auftrag des Kantons Schwyz.

ema

