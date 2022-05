Aus dem Bundesgericht – Im Wissen um die Gräueltaten des IS nach Syrien gereist Eine junge Winterthurerin ist zu Recht wegen Verstosses gegen das Al-Qaida/IS-Gesetz verurteilt worden. Das Bundesgericht bestätigt ihre Verurteilung. Thomas Hasler

Das Geschwisterpaar aus Winterthur hielt sich vor allem im syrischen Manbij auf. Foto: Google Maps

Im Dezember 2014 verschwand die damals 15-jährige Esra zusammen mit ihrem 16-jährigen Bruder Vedad (Namen geändert) aus dem Winterthurer Steigquartier. Sie flogen in die Türkei und von dort nach Syrien in das Gebiet des sogenannten Islamischen Staats (IS). Nach einer zunächst missglückten Flucht im Oktober 2015 kehrten sie zwei Monate später in die Schweiz zurück.