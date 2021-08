Die Schreiblokale eines Revoluzzers – Im Wollishofer Tea-Room arbeitete er für die DDR Von vielen Dichtern und Denkern weiss man um ihre Zürcher Lieblingsbeizen. Nun haben wir auch herausgefunden, wo PdA-Mitgründer Harry Gmür seine sozialistische Feder führte. Thomas Wyss

Harry Gmür 1965 bei seinem einzigen Aufenthalt in Moskau, seine Politkarriere hatte er da bereits abgeschlossen. Foto: Nachlass Familie Gmür

Es gibt Lokale, die kokettieren mit «ihrem» Dichter wie mit einer nostalgischen Trophäe. Andernorts gibt man sich im Umgang mit dem «literarischen Erbe» betont bescheiden. Stolz aber ist fraglos jede Zürcher Gaststätte, in der anno irgendwann ein namhafter Poet so tat, als sei dies sein zweites (oder gar sein wahres) Zuhause.

Wie etwa die Oepfelchammer am Rindermarkt, wo man damit wirbt, dass sich Gottfried Keller, Verfasser des «Grünen Heinrich» oder der «Züricher Novellen», ebenda gern in Laune «ölte». Von Goethe wiederum ist überliefert, dass er am liebsten in Kaiser’s Reblaube sinnierte und tafelte. Max Frisch, so was wie der vierte Stadtheilige, verfasste einen Teil seiner «Tagebücher» im Terrasse. Dürrenmatt, der Emmentaler Weltliterat, gab sich mit Vorliebe den lukullischen Genüssen der feudalen Kronenhalle hin. Schräg vis-à-vis, im Odeon, kritzelten bei Kaffee oder Schnaps nicht nur Ur-Dadaisten wie Hugo Ball, Tristan Tzara oder Hans Arp Servietten und Vademecums voll, Selbiges tat auch Irlands Schreibgott James Joyce. Und von Wladimir Iljitsch Uljanow – geläufiger als Lenin – weiss man, dass er wegen der beengten Wohnsituation an der Spiegelgasse 14 fürs revolutionäre Arbeiten meist ins Schwänli am Predigerplatz auswich.