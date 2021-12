Das neue Gesicht des Langlaufs – Immer diese Blicke auf ihren Körper

Frida Karlsson: Der Langlauf-Shootingstar am Weltcup in Davos – Immer diese Blicke auf ihren Körper Die 22-jährige Schwedin mischt ihren Sport gerade auf. Dass sie vom eigenen Verband wegen Entkräftung schon einmal länger suspendiert war, findet sie inzwischen hilfreich. Christian Brüngger

Zunge raus bei fast 20 Grad minus: Frida Karlsson Ende November auf ihrer Siegesfahrt in Ruka (FIN). Foto: Vesa Moilanen (Keystone)

Jüngst brannte Frida Karlsson doch tatsächlich: Sie hatte es sich gerade auf dem Leaderinnen-Stuhl im Ziel des Weltcup-Rennens von Ruka (FIN) bequem gemacht, da begann ihr Dress zu funkeln. Ein Heizkörper unmittelbar daneben hatte den rasch entflammbaren Stoff entzündet. Bei einer Temperatur um minus 20 Grad war das Problem zügig behoben und doch ein unvergesslicher Zwischenfall für den Youngster, der den Frauen-Langlauf gerade prägt – auch am Sonntag am Weltcup-Rennen in Davos.

Schon zweimal hat sie in dieser jungen Olympiasaison gewonnen, was darum erwähnenswert ist, weil die letzten Winter stets wie folgt abliefen: Die Norwegerin Therese Johaug gewann, gewann, gewann. Derart dominant war sie, dass bloss noch darüber spekuliert werden musste, um wie viele Sekunden oder gar Minuten sie ihre Hinterherläuferinnen abhängen würde. Kurz: Die souveräne Johaug zerstörte so gut wie jede Magie ihres Sports und sorgte ausserhalb von Hardcore-Fans fürs grosse Gähnen.