Die Kunst des Wartens – Immer mit der Ruhe Dank Internet ist vieles auf Knopfdruck und sofort erhältlich. Gedulden mag sich kaum jemand mehr. Dabei erweist sich Warten gerade im Advent als Segen. Nicole Tabanyi

Heute muss alles sofort verfügbar sein: Auch die Weihnachtsgeschenke. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

«Alles, worauf die Liebe wartet, ist die Gelegenheit», war der spanische Schriftsteller Miguel de Cervantes im 16. Jahrhundert überzeugt. Ob der Autor des gegen Windmühlen kämpfenden «Don Quijote» ahnte, dass sein Bonmot bis ins 21. Jahrhundert aktuell sein würde?

In der Tat ist es so: Wer sich verliebt, sollte sich auch heute noch in Geduld üben. Auf den ersten Kuss zu warten, kann zwar mühsam sein. Doch die Aussicht darauf, bei der erstbesten Gelegenheit endlich seine Gefühle zu zeigen, tröstet über manche Durststrecke hinweg. In der Zwischenzeit aber – zwischen hier und dort, der Sehnsucht, die antreibt, und der Erfüllung des Herzenswunsches – kommt die Geduld ins Spiel. Das Abwarten. Das Ausharrenkönnen.