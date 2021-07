Kantone reduzieren Angebot – Impfen erst wieder nach den Ferien Erst die Hälfte der Bevölkerung ist geimpft. Trotzdem gehen in manchen Kantonen die Impfzentren in die Sommerpause. Cyrill Pinto

Flaute im Impfzentrum: Weil weniger Impftermine gebucht wurden, reduzierten einzelne Kantone ihr Angebot während der Ferienzeit. Foto: Dominik Plüss

Als ob das Virus Sommerferien macht: Am Freitag schloss der Kanton Glarus sein einziges Impfzentrum in Ennenda. Weil die Nachfrage nach einem Impftermin abgenommen habe, werde man die Einrichtung erst wieder am 9. August öffnen. Bereits gebuchte Termine würden auf Daten danach geschoben. Nicht nur Glarus, auch andere Kantone reduzieren ihr Impfangebot in den Sommerferien. So hat der Kanton Zug die Öffnungszeiten in seinem Impfzentrum in Baar angepasst: Es ist aktuell am Wochenende geschlossen. Erst ab Mitte August soll das Zentrum auch am Wochenende wieder geöffnet sein.